İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin noktalanması sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama talebinde bulunuldu!

Başsavcılık, ifadesi sonrasında Cem Küçük'ü, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından ilgili suçlama kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği ifade edildi.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Cem Küçük'ün savcılıkta vermiş olduğu ifadeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde Cem Küçük'e, bir televizyon programında Berkay Gezgin'in hesabına İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden para gönderildiğini ve bu bilginin MASAK raporlarında yer aldığını söylediği yönündeki beyanları yöneltildi. Küçük, bahse konu olan MASAK raporlarını okumadığını ifade ederek, programda bu raporlara atıfta bulunmasının o an tartışılan konunun MASAK raporlarıyla ilgili olmasından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca kamuoyunda zikredilen "her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı" yönündeki algının doğru olmadığını savunan Küçük, toplamda yaklaşık 1 milyon lirayı kastettiğini iddia etti.

Savcılık sorgusunda, Fatih Keleş'in evinde "balya balya 2 milyon dolar bulunduğu" yönündeki televizyon açıklamaları da gündemdeki yerini korudu.

Cem Küçük, bu bilgiye başka bir gazetede yayımlanan habere dayanarak yer verdiğini, daha sonra iddianameyi incelediğinde söz konusu bilginin doğru olmadığını fark ettiğini ifade etti. Bunun ardından açıklamasını düzelttiğini ve kamuoyundan özür dilediğini de sözlerine ekledi.

Soruşturmada gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında gerçekleştiği ifade edilen 27 ayrı para transferi de savcılık tarafından sorguya alındı. Toplam 537 bin 800 liralık para hareketiyle ilgili Küçük, Sarıkaya ile ticari ortaklığının bulunmadığını ifade etti. İlk açıklamasında bu ödemelerin geçmişe dayalı borç ilişkilerinden kaynaklandığını belirten Küçük, daha sonra söz konusu transferlerin alacak-verecek işlemleri veya organizasyon ücretleriyle ilgili olabileceğini sözlerine ekledi.

Soruşturma çerçevesinde incelenen dijital materyaller arasında Cem Küçük ile Turgut Koç arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmaları da kendine yer buldu. Dosyadaki belirlemelere göre Küçük'ün, hakkındaki iddiaları televizyon programında değerlendireceğini ifade ettikten sonra "Şu an yayın tamamen lehine" mesajını gönderdiği iddia edildi. Yazışmalarda ayrıca Küçük'ün "Artık bir ayakkabı hediye edersin" ifadesine yer verdiği, karşı taraftan ise "Canımsın" yanıtını aldığı ifade edildi. Savcılıkta ifade veren Küçük ise bu konuşmaların tamamen mizah amaçlı olduğunu, herhangi bir ayakkabı veya menfaat temin etmediğini öne sürdü.

Dosyada kendine yer bulan başka bir yazışmada ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar ile yapılan mesajlaşmalar da incelemeye alındı.

Savcılık kayıtlarına göre yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak mağaza ve ürün teslim süreci konuşuldu. Cem Küçük de ifadesinde ayakkabıyı teslim aldığını belirtti. Ancak söz konusu hediyenin herhangi bir haber veya işlem karşılığı gelmediğini, sadece yeni yıl hediyesi olduğunu iddia etti.

Savcılık dosyasında yer alan bir başka yazışmada ise DHMİ içerisindeki bazı iddiaların Cem Küçük'e gönderildiği ve yardım talebinde bulunulduğu belirtildi. Küçük'ün buna karşılık "Külliyeye ilettim" mesajını gönderdiği belirlendi. Savcılık ifadesinde bu yazışmayı doğrulayan Küçük, herhangi bir çıkar sağlama amacı olmadığını, sadece kendisine iletilen sorunun çözümüne yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Savcılık, Sezer Sezginer isimli kişiden Cem Küçük'ün hesabına 14 ayrı işlemle toplam 99 bin lira gönderildiğine ilişkin tespitler üzerinde de durdu. Küçük ise söz konusu kişiyi tanımadığını ve hesabına neden para gönderildiğini bilmediğini belirtti.

Soruşturmada Kuzey Kıbrıs merkezli Diyalog Gazetecilik tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen 17 ayrı ödeme de gündeme geldi. Cem Küçük, bu ödemelerin çeviri hizmetleri karşılığında yapıldığını öne sürdü. Ancak bu çalışmalara ilişkin sözleşme, fatura veya resmi belge sunamadığını kabullendi. Çin merkezli GB Times Global'den aldığı ödemelerin ise geçmiş yıllarda yaptığı yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia etti.

Savcılık ifadesinde Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialar da Cem Küçük'e soruldu.

Küçük, örgüt adına herhangi bir faaliyette bulunduğu iddiasını kabul etmezken, Adnan Oktar'a ait bazı kitapların yurt dışı çeviri çalışmalarında ücret karşılığı görev aldığını kabullendi.

Ayrıca 2012 yılında gerçekleştirilen bir iftar programında Adnan Oktar ile görüştüğünü ve A9 televizyonunda bir kez canlı yayına katıldığını ifade etti.