CHP Genel Merkezi, il teşkilatlarındaki yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde önemli bir atama kararına imza attı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce görevden alınan il başkanlıkları ile istifalar nedeniyle boşluk oluşan teşkilatlarda yeni görevlendirmelerin yapıldığını duyurdu.

Sarı, yapılan düzenleme çerçevesinde toplam 12 ilde il başkanlığı görevine yeni isimlerin atandığını duyurdu.

"Boşalan 12 ile atama gerçekleştirdik"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, teşkilatlarda meydana gelen boşlukların yeni görevlendirmelerle doldurulduğunu belirtti.

Sarı, açıklamasında, daha önce görevden alınan il başkanlıklarının dışoında kendi isteğiyle görevinden ayrılan isimlerin yerine de yeni atamaların yapıldığını duyurdu.

Yeni il başkanları göreve getirildi!

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirmeler çerçevesinde şu isimler il başkanlığı görevine atandı:

Amasya: Emin Kalyoncu

Artvin: Ahmet Özdemir

Balıkesir: Fikret Şahin

Burdur: Recep Mutlucan

Çorum: Tuncay Yılmaz

Giresun: Ahmet Nejat Karaibrahim

Kars: Muhammet Baran Karahan

Kastamonu: Uğur Alendar

Kütahya: Nihat Saygın

Rize: Muhittin Bayrak

Trabzon: Mustafa Gültekin

Zonguldak: Olcay Can

