CHP Genel Merkezi, il teşkilatlarındaki yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde önemli bir atama kararına imza attı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce görevden alınan il başkanlıkları ile istifalar nedeniyle boşluk oluşan teşkilatlarda yeni görevlendirmelerin yapıldığını duyurdu.
Sarı, yapılan düzenleme çerçevesinde toplam 12 ilde il başkanlığı görevine yeni isimlerin atandığını duyurdu.
"Boşalan 12 ile atama gerçekleştirdik"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, teşkilatlarda meydana gelen boşlukların yeni görevlendirmelerle doldurulduğunu belirtti.
Sarı, açıklamasında, daha önce görevden alınan il başkanlıklarının dışoında kendi isteğiyle görevinden ayrılan isimlerin yerine de yeni atamaların yapıldığını duyurdu.
Yeni il başkanları göreve getirildi!
CHP Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirmeler çerçevesinde şu isimler il başkanlığı görevine atandı:
Amasya: Emin Kalyoncu
Artvin: Ahmet Özdemir
Balıkesir: Fikret Şahin
Burdur: Recep Mutlucan
Çorum: Tuncay Yılmaz
Giresun: Ahmet Nejat Karaibrahim
Kars: Muhammet Baran Karahan
Kastamonu: Uğur Alendar
Kütahya: Nihat Saygın
Rize: Muhittin Bayrak
Trabzon: Mustafa Gültekin
Zonguldak: Olcay Can