Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük maratonun takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), lisans ve lise mezunlarının ardından ön lisans düzeyinde memur olmak isteyen vatandaşlar için 2026 yılı sınav tarihlerini duyurdu. Adayların 1 Temmuz tarihinden beri büyük bir heyecanla beklediği süreç, kurumun yaptığı resmi bilgilendirmeyle netlik kazandı. Özellikle B grubu kadrolara atanmayı hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği takvimde, Genel Yetenek, Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının detayları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Adaylar aylardır hazırlandıkları zorlu sınavın gününü sayarken, başvuru kılavuzu ve işlemlerin nasıl yapılacağı en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlıyor. Adaylar için belirlenen normal başvuru süresi 10 Ağustos 2026 gününe kadar kesintisiz devam edecek. Bu tarih aralığında işlemlerini bitiremeyen vatandaşlar mecburen geç başvuru günlerini bekleyecek.

Kurumun ilan ettiği yeni takvime göre, ilk aşamayı kaçıranlara 19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde ikinci bir şans tanınacak. Geç başvuru döneminde kayıt yapan adayların farklı bir sınav ücreti ödemesi yapacağını hatırlatalım.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAPILACAK?

Devlet memuru olabilmek için yoğun bir rekabete giren adayların katılacağı sınav 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın ter dökeceği bu zorlu sınav bittikten sonra heyecanlı bir bekleyiş evresine geçilecek.

ÖSYM'nin paylaştığı resmi duyuruya göre sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihinde kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Sınavdan elde ettikleri puanları öğrenen ön lisans mezunları, hemen ardından kamu kurumlarının açacağı kadrolar için tercih listelerini hazırlamaya koyulacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda, kurumun resmi internet altyapısı kullanılarak yürütülüyor. Vatandaşlar ilk adım olarak Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerle oturum açacak. Dileyen herkes e-Devlet kapısı üzerinden de güvenli bir şekilde sisteme geçiş yapabiliyor.

Sisteme sorunsuz giren adaylar, aktif sınavlar menüsünü bulup 2026-KPSS Ön Lisans seçeneğini işaretleyecek. Karşılarına çıkan kişisel sayfada eğitim bilgileri, güncel ikamet adresleri ve sınava girmek istedikleri merkez tercihleri yer alacak. Kayıtlarını eksiksiz inceleyip onaylayan adaylar doğrudan ödeme adımına yönlendirilecek.

Başvurunun resmen geçerli sayılması için adayların belirtilen sınav ücretini yatırması mecburi. Ödemeler kurumun Kartlı Ödeme Sistemi olan odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden kredi veya banka kartıyla anında yapılabiliyor. İsteyen adaylar kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla da ödemelerini sorunsuz bir şekilde tamamlayarak memurluk yolunda ilk resmi adımı atıyor.