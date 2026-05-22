Son Mühür - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasında Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yoğun hareketlilik yaşandı. Ankara 3. İcra Dairesi heyeti, “mutlak butlan” kararı kapsamında genel merkezin boşaltılması talebini içeren icra tebligatını partiye ulaştırmak için genel merkeze gidiyor. İcra heyetini karşılamak üzere Avukat Çağlar Çağlayan ve hukukçuların bina girişinde beklediği görüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise yaptığı açıklamada, icra heyetinin binaya girişine izin vermeyeceklerini söyledi.

Mahkemeden ret kararı

CHP, istinaf mahkemesinden çıkan “mutlak butlan” kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara karşı mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddederek kurultaya ilişkin verdiği tedbir kararını sürdürdü.

''Genel Merkez'e giremez...''

İcra Müdürlüğü heyetinin, istinaf mahkemesinin kararını tebliğ etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gelmesi beklenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, “İcra heyeti CHP Genel Merkezi’ne giremez” açıklamasında bulundu.