Karaman’da fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile çelik yüklü tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kavşakta çarpışma meydana geldi

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolunda bulunan bir kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi götüren Mustafa Ç. yönetimindeki 70 FV 192 plakalı midibüs, kavşakta dönüş yapmakta olan Hüseyin A. idaresindeki 03 SE 547 plakalı tırla çarpıştı.

Sürücüler ve işçiler yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle midibüs sürücüsü ile tır sürücüsü dahil araçta bulunan 10 işçi yaralandı. Toplam 12 kişinin yaralandığı kazada, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin tahkikat başlatıldığını bildirdi.