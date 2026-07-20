İzmit Belediyesi’ne sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Belediye binasına giren ekipler, evrak ve bilgisayarlarda inceleme ve arama çalışması başlattı. Soruşturmanın detayları genişletilirken, operasyon kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Ekiplerin aynı zamanda Başkan Hürriyet’in evinde de arama yaptı.

Evde de arama başlatıldı

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda polis ekipleri, belediye binasındaki birimlerde aramalarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ederken, eş zamanlı olarak Fatma Kaplan Hürriyet’in ikamet ettiği adreste de arama ve el koyma işlemlerinin yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Söz konusu operasyonun, belediye bünyesinde daha önce başlatılan bir soruşturmanın devamı olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve eski özel şoför Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Şevket Verit tutuklanırken, Hüseyin Ergül ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.