İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri şafak vakti harekete geçti. Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, liderleri protesto etmeyi planladıkları tespit edilen yasa dışı sol terör örgütleri mensuplarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Soruşturma dosyası doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 71 şüphelinin yakalanması için İzmir polisi eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli aranıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, hedefteki isimlerden 61'i yakalanarak emniyete götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgularına başlanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan diğer 10 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin kent genelindeki titiz çalışmaları ve takibi sürüyor.