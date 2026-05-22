Son Mühür / Siyaset gündemi Cumhuriyet Halk Partisi’ne çıkan ‘mutlak butlan’ kararıyla sarsılırken; gazeteci Ersun Dede'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran "MC2413TY3618" kod adlı bir gizli tanığın itiraflarına dayanan tutanakları sosyal medyasından paylaşan Dede, ‘finans çarkları, rüşvet ve adrese teslim ihale’ iddialarını gündeme getirdi. Dede’nin paylaşımı büyük şaşkınlık yaratırken; skandal iddialarda özellikle İzmir ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a yönelik ifadeler dikkati çekti.

“Güzelbahçe Belediye Başkanı’nı belirleyen isim Ağbaba’ iddiası

Gazeteci Ersun Dede’nin aktardığı gizli tanık ifadesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı iştirakleri ve ilçe belediyeleriyle ilgili iddialar şaşkınlık yarattı. Söz konusu iddialara göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın İzmir’deki siyasi ve finansal nüfuzunu yerel seçimlerdeki aday belirleme süreçlerinde kullandığı öne sürüldü. Gizli tanığın beyanlarına göre; Ağbaba ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş.’nin geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan genel müdürü Süleyman Ekinci’nin ortak olduğu ileri sürülürken, Ağbaba’nın Güzelbahçe Belediye Başkanı’nı bizzat belirleyen isim olduğu iddia edildi. İfadede ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’deki finansal ayağının ise Demirhan Gözaçan isimli şahıs olduğu öne sürüldü.

İzmir’deki iddiaları dosya numaralarıyla paylaştı

Ersun Dede'nin paylaştığı tutanaklarda, İzmir ile ilgili şu detaylar yer aldı:

2024/1886894 İhale Numarası: Gerçek bedeli 1.600.000.000 TL (1,6 Milyar TL) olan katı atık ihalesinin, başkalarının katılımını engellemek amacıyla küçük paylara bölünerek yaklaşık 84.000.000 TL bedelle adrese teslim Boğaziçi Katı Atık şirketine verildiği iddia edildi

Turex Turizm A.Ş. İhaleleri: İZSU bünyesinde olduğu değerlendirilen iki ayrı ihalenin (biri 288.225.056 TL bedelli) yine Menderes Cemaloğlu aracılığıyla yönetildiği öne sürüldü. 2024/1121461 İhale Numarası: Menderes Cemaloğlu’nun amcasının oğluna ait Altınok Otomotiv üzerinden 239.979.904,80 TL bedelle adrese teslim verildiği iddia edildi.

Bayraklı’da Çöp İhalesi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz’ın kardeşinin Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğu ve bu bağlamdaki ilişkilerle buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiği iddia edildi. Parti Meclis Üyesi Emre Yılmaz’ın da İzmir belediyelerinde Ali Mahir Başarır’ın bilgisi dahilinde "iş takipçiliği" yaptığı öne sürüldü.

İsim isim açıkladı

Gizli tanığın iddialarında CHP’de ‘değişimin’ yaşandığı 38. Olağan Kurultay’da delegelere Özgür Özel’i desteklemeleri için İlker Uluer, Baki Aydöner, Mertcan Arslan ve Metin Kaya gibi isimler üzerinden nakit paralar dağıtıldığı, otel masraflarının karşılandığı da yer aldı. Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın’a 130 bin dolar nakit para verildiği ve Beşiktaş Belediyesi’nden ise ihaleler sağlandığı ileri sürüldü.

İfadelerde ayrıca, bir belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların Ankara’da bir evde toplandığı öne sürüldü. Gizli tanık, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun Ankara’daki evinin adeta bir "ortak kasa" olarak kullanıldığını ileri sürerek; Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner’in bu evde buluşarak paraları koordine ettiğini iddia etti. Ayrıca Özgür Özel’in makam aracının Özkan Yalım tarafından dizayn edildiği, Ankara İncek’teki lüks konutunun içinin ise bizzat Veli Ağbaba tarafından yaptırıldığı gizli tanık tarafından beyan edildi.

Medya fonlaması da beyanlarda yer aldı

Soruşturma dosyasına giren beyanlarda, Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından kanalın ekonomik olarak fonlanması amacıyla İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile özel bir finansman süreci yürütüldüğü, ihalelerin paravan şirketler üzerinden pay edildiği de yer aldı. Ersun Dede paylaşımında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu” mesajı verdi.