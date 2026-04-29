Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in öncülüğünde gerçekleşti. Meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, faiz politikasının reel sektörde ciddi baskı yarattığını ve olumsuz etkilediğini söyledi.

Mahmut Özgener: Faizler ve maliyetler, reel sektör üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya devam ediyor

Türkiye’de aktif olarak yürürlükte olan ekonomik programının devrede olmasının bir denge unsuru oluşturduğunun altını çizen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Ülkemiz ekonomisine yönelik analizlerimiz, küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalardan kaçınılmaz olarak etkilenmekte olduğumuzu; ancak bu çalkantıların etkisini sınırlamak adına finansal kırılganlıkların mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesinin kritik önem taşıdığını gösteriyor. Nitekim bu noktada Ekonomik Programın devrede olmasının önemli bir denge unsuru oluşturduğuna inanıyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen Ekonomik Programın, ülkemiz ekonomisi için bir pusula görevi gördüğünü ve programın ana hedefi olan enflasyonla mücadelenin bir numaralı gündem maddemiz olduğunu sizlerle pek çok platformda paylaştım.

Ekonomik program, savaşın kısa vadeli etkilerini “negatif ama yönetilebilir” bir çerçevede tutarak, özellikle enerji arz güvenliğinin korunması ve şokların sınırlanması açısından önemli bir tampon görevi üstleniyor. Maliye politikası tarafında kullanılan yakıt fiyatlama mekanizması ve mevcut mali alan, petrol şokunun enflasyona geçişini sınırlayarak ekonomik oynaklığı absorbe eden bir denge unsuru oluşturuyor. Program kapsamında rezerv birikimi, kamunun görece düşük borcu ve azalan dış finansman ihtiyacı gibi makro tamponların güçlendirilmesi, ülkemizin dış şoklara karşı dayanıklılığı noktasında önemli bir avantaj sağlıyor. Bunlarla beraber, dezenflasyon sürecine bağlı kalınması ve kural bazlı politika çerçevesinin sürdürülmesi, hem finansal piyasaların hem de yatırımcı algısının kriz döneminde daha istikrarlı kalmasını sağlıyor. Ancak, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan değerli TL politikası ile birlikte savaşın etkisiyle artan faizler ve maliyetler, reel sektör üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya devam ediyor.” dedi.

“Ekonomik program olmadığı takdirde enflasyonla mücadelede yol alamayız”

Öte yandan, ekonomik programın olmadığı bir senaryoda enflasyonla mücadele yol alamayacaklarının altını çizen Başkan Özgener, “Ekonomi politikalarına ilişkin yaşanan zorlukların temelinde yanlış tercihlerden ziyade uygulama kapasitesine ve yeterliliğe dair sınırlılıkların etkili olduğunu görüyoruz. Son dönemde programa yönelik farklı değerlendirmeleri ve bunların dayandığı gerekçeleri takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi, sanayi sektöründeki ivme kaybına daha önce biz de dikkat çekmiştik.

Bununla birlikte, reel sektörün hem üretim hem de finansman tarafında giderek artan bir baskı altında olduğunu, maliyet artışları, talepteki zayıflama ve finansmana erişimde yaşanan sıkılaşmanın belirli alanlarda belirgin sıkıntılar yarattığını gözlemliyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; güçlü bir ekonomik program olmadığı takdirde enflasyonla mücadelede yol alamayız. Programda başarı yakalanmadığı sürece ülkemiz ekonomisinde kalıcı istikrarın sağlanması mümkün değil. Fiyatlar genel seviyesi kontrol altına alınmadan, ekonomide kalıcı bir denge sağlanamaz ve herhangi bir alanda verimliliği tam anlamıyla artıramayız. Bugün geldiğimiz noktada; programın hedeflerine ulaşma sürecinde beklenen hızın gerisinde kalındığını görüyoruz.

Dış ticaret, altın ve başta petrol olmak üzere enerji arz ve talep dengelerinin kararsız seyrinin ve bozulmasının işimizi zorlaştırdığının farkındayız. Ancak ne yazık ki enflasyonu dizginlemek ve fiyatlar genel seviyesinde istikrarı yeniden yakalamak için sıfırdan bir başka alternatif politika üretme şansımız yok. Şubat ayı meclis konuşmamda da değindiğim gibi enflasyon düşüşe geçti ancak istenilen seviyede değil. Bu gelişmeler, daraltıcı para politikasını gerekli kılıyor ve bu durum da ekonomiye dair kararları zorlaştırıyor. İş dünyamızın bu süreçte dile getirdiği konularda haklı olduğunun altını özellikle çiziyorum. Ancak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeden, sanayide yaşanan sıkıntıların sürdürülebilir şekilde çözülmesinin mümkün olmadığını da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde daha etkin ve sonuç odaklı adımlarla ilerleyebilmek adına, Ekonomik Programın gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

“İZTO olarak tüm yapıcı adımları destekleyeceğiz”

Son olarak, İzmir özelinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Özgener, şu ifadeleri kullandı “İzmir özelinde baktığımızda ise; dış ticaret ve transit ticaret faaliyetlerine yönelik vergi avantajlarının, kentimizin ekonomik dinamizmine önemli katkılar sunabileceğini öngörüyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak, ülkemizin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik atılan tüm yapıcı adımları desteklemeye devam edeceğiz.”