İzmir'in en meşhur yemeği denildiğinde ilk akla gelen isim hiç tartışmasız boyoz. 1492'de İspanya'dan göç eden Sefarad Yahudileri tarafından şehre getirilen bu kat kat hamur işi, "küçük somun" anlamındaki "bollos" kelimesinden adını alıyor. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelen boyoz, haşlanmış yumurta ve bardak çayla buluştuğunda bir İzmir ritüeli yaratıyor. Beyaz un, sıvı yağ ve tahin kullanılarak hazırlanan hamur, fırında çıtırlaşıp katmanlanıyor. Klasik sade versiyonun yanı sıra peynirli, ıspanaklı, etli ve son yıllarda çikolatalı çeşitleri de tezgâhlarda yerini almış durumda.

İzmir'in meşhur yemeği boyoz nereden alınır?

Kemeraltı'ndaki tarihi fırınlar boyoz konusunda yıllardır iddialarını koruyor. Sıcağı sıcağına alınan bir boyoz, sade haliyle dahi büyük bir lezzet sunuyor. Yanında ısıtılmış yumurta tercih ediliyorsa, klasik İzmir kahvaltısı tamamlanmış oluyor. Boyozu denemeden şehirden ayrılmak, İzmirlilerin tabiriyle "İzmir'i görmemiş" sayılmak anlamına geliyor.

Kumru, gevrek ve sokak lezzetleri

Susamlı özel ekmek arasında sucuk, salam, sosis, kaşar peyniri ve tulum peyniriyle hazırlanan kumru, plaj dönüşlerinin de gece yarısı atıştırmalıklarının da bir numaralı tercihi. En iddialı kumrucular Çeşme ve Alaçatı tarafında konumlanıyor. Gevrek ise yerel ağızda simitin karşılığı; daha kıtır yapısı ve farklı susam yoğunluğuyla İstanbul simidinden ayrışıyor. Konak'taki Söğüşçü Cimbom gibi mekânlarda bulunan söğüş, dana etinin haşlanıp ince ince doğranmasıyla hazırlanan ayaküstü bir başka klasik. Kokoreç ise İzmir versiyonunda şişten doğrudan ekmeğe ya da tabağa alınmasıyla diğer şehirlerden ayrılıyor.

İzmir köftesi, enginar dolması ve esnaf lokantası klasikleri

Ev sofralarının ve esnaf lokantalarının demirbaşı olan İzmir köftesi, galeta unuyla yoğrulan kıymanın domates sosunda fırınlanmış patates ve yeşil biber eşliğinde sunulmasıyla hazırlanıyor. Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası, bu yemek için Kemeraltı'ndaki en bilinen adres. Enginar dolması ise zeytinyağlı kategorisinin başyapıtlarından biri. Dereotu ve tane tane pirinçle hazırlanan dolma, baharın ortasından itibaren mevsimine giriyor.

Şevketi bostan, Girit mutfağından İzmir'e miras kalmış sulu bir kuzu eti yemeği. Sakız yahnisi, kabak sıyırma, ot kavurmaları ve ekmek dolması da Ege mutfağının zenginliğini gösteren diğer öne çıkan tabaklar arasında.