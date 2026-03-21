Son Mühür- ABD ve İsrail'in adını Destansı Öfke Operasyonu koyduğu ancak gelinen noktada İran'ın misilleme saldırılarıyla köşeye sıkıştığı savaşın Kıbrıs adasına sıçrama ihtimali endişe yarattı.

Kritik gelişmenin fitilini ateşleyen İngiltere oldu. Adada üsleri bulunan İngiltere, ABD ve İsrail'in kullanımı için bu üslerini açma kararı aldı.

Körfez ülkelerini, ABD tesislerine ev sahipliği yaptığı için vuran İran'ın, yeni hedef olarak Kıbrıs'ı seçeceği ihtimali KKTC'de endişe yarattı.

Füzelerde en küçük sapma bile...



KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanı, gazeteci, yazar Sabahattin İsmail yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.

''İngiltere, Güney Kıbrıs'taki 2 üssü dahil, tüm üslerini ABD ve İsrail'in kullanımına verdiğini açıkladı. İran, bu durumda İngiliz üslerini hedef alacaklarını açıkladı. Ağrotur üssü KKTC sınırında Beyarmudu köyü ile iç içe.



Dikelya üssü ise Limasol kenti yakınlarında. Lefkoşa'ya 50 km uzaklıkta. ABD ve İsrail uçaklarının kullanımına verilen Baf üssü ise Erenköy bölgesine 40 km uzakta'' hatırlatmasında bulunan İsmail,

''İran'ın bu üslere yönelik füze saldırıları en küçük bir sapma olması halinde KKTC'ye düşecek. Veya havada vurulacak bir füzenin parçaları KKTC topraklarına düşecek.

İngiltere'nin güneydeki Trodos dağında da Türkiye, Orta Doğu ve Rusya'yı dinleyen dev bir casusluk istasyonu ve gelişmiş radarları var. İran bu radara da füze gönderebilir. Buraya en yakın Türk bölgesi ise Güzelyurt ve Lefke. Oraları için de risk var'' mesajı verdi.



Şu ana kadar tepki vermedik...



''Türkiye, tüm Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türk Halkının garantörü olarak;

KKTC ise adanın sahibi 2 devletten biri olarak, İngiliz ve Rum üslerinin İran'a saldırı için kullanılmasına

güvenliğimiz açısından karşı çıkmalı'' vurgusunda bulunan İsmail,

''Ne ki şu ana kadar İngiltere'nin bu kararına TC ve KKTC 'den tepki gelmedi.

Bu tepki geç kalınmadan gösterilmeli

Aksi halde, Türkiye garantörlük yetkisini aşındırır veya aşındırılmasına göz yummuş olur'' hatırlatmasında bulundu.



İran, KKTC'yi tanıyabilir...



''KKTC'nin adanın iki sahibinden biri olduğunu, göstereceği tepkiyle teyit etmiş olur'' diyen Sabahattin İsmail,

''ABD-İsrail saldırganlığını onaylamadığını gösterir. Türkiye ve KKTC, Rum yönetiminin güneydeki üslerini, İran'a saldırmak için ABD-İsrail emrine vermesini İran nezdinde iyi kullanırsa ve üslerin kullanılmasına karşı çıkarsa, İran KKTC 'yi tanıyabilir

Bu İran'la konuşulmalı.

KKTC'de on binlerce İranlı yaşıyor. Bu da olumlu bir nokta'' değerlendirmesinde bulundu.