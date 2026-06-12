Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi bir süredir her güne yeni bir olayla başlıyor. Mutlak butlan kararı sonrası iç hareketliliği devam eden CHP'de bugün Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekili görevleri düşürülerek unvanları TBMM resmi internet sitesinden kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak göreve yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti.Bu isimler arasında, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer almıştı.

Başkanvekilikleri düştü!

Gerçekleşen yeni gelişme ile birlikte Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinin düştüğü TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer aldı.

Gökhan Günaydın'dan ilk açıklama!

Olay sonrası ilk açıklamayı yapan Gökhan Günaydın kararı hukuksuz olarak değerlendirdi. CHP'li Günaydın konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz"