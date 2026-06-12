Son Mühür - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda kapsamlı değişikliklere gitti. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni düzenlemelerin 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanırken, araç sahiplerinin uzun süredir uyguladığı birçok konuda yeni kurallar devreye alınacak. Yapılan değişikliklerle birlikte araç sahipleri, sigortalılar ve trafik kazalarından etkilenen vatandaşlar açısından önemli yenilikler ve güncellemeler hayata geçirilecek.

'Parça değişiminde' yeni düzenleme

Yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı ve parça değişimi konularında araç sahiplerini ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçirildi. Buna göre, kaza sonrası hasar gören bir parçanın onarılamaması durumunda parçanın orijinaliyle değiştirilmesi zorunlu olacak. Araç sahibinin yazılı onayı alınmadan veya piyasada orijinal parçanın bulunmadığı kanıtlanmadan yan sanayi ya da eşdeğer parça kullanılamayacak. Bu durumun ispat sorumluluğu ise sigorta şirketlerine ait olacak.

Tazminattan kesinti yapılamayacak

Düzenleme kapsamında, değiştirilen parçalar nedeniyle araçta oluştuğu öne sürülen kıymet artışı gerekçe gösterilerek tazminattan herhangi bir kesinti yapılamayacak. Böylece araç sahiplerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eşdeğer parça kuralı netleşti

Öte yandan araç üzerinde bulunan hasarlı parçanın daha önce orijinal olmayan bir parçayla değiştirilmiş olması halinde, yeni parça değişiminde eşdeğer ürün kullanılacak. Eşdeğer parça temin edilebildiği halde orijinal parça tercih edilirse, iki ürün arasındaki fiyat farkı sigorta şirketi tarafından karşılanmayacak.

Pert araçlarda yeni tazminat şartı

Ağır hasarlı olarak değerlendirilen araçlarda sigorta tazminatının ödenebilmesi için "Trafikten çekilmiştir" ibaresini taşıyan tescil belgesinin sigorta şirketine sunulması gerekecek. Bu belge ibraz edilmeden ödeme işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Değer kaybı hesabı baştan yapılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı tazminatının hesaplanma yöntemi de değişti. Bundan böyle araçta meydana gelen değer kaybı, hasar süreci devam ederken sigorta eksperi tarafından belirlenecek. Önceki uygulamada ise dosya kapandıktan sonra ayrıca başvuru yapılarak değer kaybı hesabı talep ediliyordu.

Zorunlu hale getirildi

Değer kaybı ödemelerinde aracın markası, modeli, yaşı, kullanım durumu, hasar gören bölümleri, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki fark dikkate alınacak. Hasar başvurusu yapan araç sahipleri ayrıca talepte bulunmasa bile otomatik olarak değer kaybı başvurusunda bulunmuş kabul edilecek. Sigorta şirketleri de nihai eksper raporunun ardından ilk iş günü içerisinde hesaplanan tazminat tutarını yazılı veya dijital yollarla araç sahibine bildirmek zorunda olacak.

Tüm hasarlar oraya dahil edilecek

Düzenleme kapsamında değer kaybı hesabı yalnızca büyük hasarlarla sınırlı olmayacak. Tampondaki çiziklerden stop lambasındaki kırıklara kadar araçta meydana gelen tüm hasarlar değer kaybı değerlendirmesine dahil edilecek. Böylece plastik aksamların değer kaybı kapsamına girmediğine yönelik yaygın inanışın da geçerli olmadığı netleştirilmiş oldu.