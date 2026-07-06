Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren AK Partinin önde gelen isimlerinden Savcı Sayan, bu kez X’in sahibi Elon Musk’ı hedef alarak, eleştirdi.

Savcı Sayan: Algoritmanın tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri yaşıyoruz

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Elon Musk’ı eleştiren ve platformun algoritmasının tarafsız olmadığını savunan AK Partili Savcı Sayan, “Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adını X olarak değiştirdi. O günden bu yana birçok kullanıcı gibi biz de platformun algoritmasının tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri yaşıyoruz.

Özellikle millî birlikten, kardeşlikten ve toplumsal huzurdan yana paylaşımlar yapan birçok hesabın erişiminin sınırlandırıldığı, buna karşılık toplumu kutuplaştıran ve kaosu körükleyen bazı hesapların ise çok daha fazla görünürlük elde ettiği yönünde güçlü gözlemler bulunuyor.

En dikkat çekici hususlardan biri de takipçi sayılarıdır. Her gece çok sayıda hesabın takipçi sayısı düşüyor. Organik şekilde artması gereken hesapların büyümesi adeta durdurulurken, mevcut takipçilerin de azaldığı görülüyor. Bunun nedeninin platform tarafından açık ve şeffaf biçimde açıklanması gerekir” şeklinde konuştu.

“Dijital platformlar artık sadece sosyal medya değil, aynı zamanda kamuoyunun oluştuğu alanlardır”

Son olarak, görüntülenme ve istatistik konularıyla ilgili de çarpıcı çıkışlarda bulunan AK Partili Sayan, özellikle seçim dönemlerinde bilgi akışının etkilenmemesi adına uygulamanın titizlikle incelenmesi gerektiğini savunarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir diğer dikkat çekici konu ise görüntülenme istatistikleridir. Herkesin gördüğü görüntülenme sayısıyla hesap sahibinin analiz ekranında gördüğü rakamlar arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Örneğin, herkese açık olarak 1 milyon 600 bin görüntülenme görünen bir paylaşımımın, hesap istatistiklerinde 2 milyon görüntülenmeye ulaştığı görülebiliyor. Bu tür tutarsızlıklar, algoritmanın işleyişi konusunda doğal olarak soru işaretleri doğurmaktadır. Dijital platformlar artık sadece sosyal medya değil, aynı zamanda kamuoyunun oluştuğu alanlardır. Bu nedenle algoritmaların adil, şeffaf ve denetlenebilir olması büyük önem taşımaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde bilgi akışını etkileyebilecek her türlü uygulama titizlikle izlenmeli, tüm platformlardan eşitlik ve tarafsızlık beklenmelidir. Şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik; dijital dünyanın da vazgeçilmez ilkeleri olmalıdır”