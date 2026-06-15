Son Mühür - İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık makamına geçmesiyle sarsılan CHP, son dönemin en hareketli günlerini yaşıyor. Hafta içinde Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi (PM) üyesinin topluca istifa etmesi ve ardından Meclis Grubu'nda Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekillikleri görevlerinin düşürülerek bazı milletvekillerinin disipline sevk edilmesi, parti içi ayrışmayı derinleştirdi. Bu sıcak gelişmelerin ardından, siyaset kulislerini hareketlendiren son iddia gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi.

"Ana muhalefet konumu değişecek, en az 80 vekil geçiş yapacak"

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Özgür Özel'in yeni parti kurma hazırlıklarını tamamladığını öne sürdü. Sevinç'in aktardığı iddialara göre, çarşamba ya da en geç perşembe günü kuruluşu duyurulacak olan yeni partiye en az 80 milletvekili geçiş yapacak. Bazı milletvekillerinin ise CHP'de kalarak mevcut hukuki ve yargısal süreçleri takip edeceği belirtildi.

''Baskın seçime karşı ise...''

Kurulacak yeni grubun sandalye sayısı itibarıyla TBMM'de yeniden ana muhalefet partisi konumuna yükseleceğini belirten Sevinç, CHP'nin ise Meclis'teki ana muhalefet statüsünü kaybedeceğini iddia etti. Olası bir baskın seçim ihtimaline karşı, sıfırdan kurulacak yeni bir partinin yanı sıra seçime girme yeterliliği olan mevcut bir parti formülünün de masada olduğu ve hangisiyle yol yürütüleceğine önümüzdeki günlerde karar verileceği ifade edildi.

İşte, Şaban Sevinç'in iddiaları:

''Çarşamba, en geç Perşembe yeni partiye dair açıklama yapılacak. En az 80 milletvekili yeni partiye geçecek, bazı Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri CHP'de kalarak yargı sürecini takip edecek Özgür Özel'in kuracağı grup yeniden ana muhalefet olacak, CHP Meclis'te ana muhalefet konumundan düşecek. Bir yeni parti var, bir de mevcut seçime girme yeterliliği olan bir parti var, baskın seçim ihtimali de düşünülerek hangisiyle yol yürüyeceklerine karar verilecek.''