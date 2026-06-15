Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Arınacağız'' mesajıyla 935 günlük aranın ardından koltuğa oturduğu süreç, parti içinde iki başlı bir görüntünün oluşmasına zemin hazırlamıştı.

Adı yolsuzluk soruşturmalarında geçen isimlerle yolları ayırmakta kararlı olan Kılıçdaroğlu kanadının gündeme getirdiği son isim Gençlik Kolları eski Genel Başkanı Gençosman Killik oldu.

Kolunda servet taşıyor...



Killik'i gündeme getiren gelişmeyse, A Milli Takımı'n da mücadele ettiği Dünya Kupası için ABD'ye yaptığı ziyarette, kolunda yer alan saatti.



Şaibeli kurultay tartışmalarında Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle adı sürekli gündeme gelen Tolgahan Erdoğan, Killik'in saatiyle ilgili tartışmaları başlatan bir paylaşımda bulundu.

''Gençosman Killik, 10 milyon liralık saati ile AD'yi fethe gitti!'' vurgusunda bulunan Tolgahan Erdoğan,

''Özgür Özel destekçisi CHP Eski Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ABD Miami havalimanında görüntülendi.

Dünya Kupası için ABD’ye giden Gençosman Killik’in kolunda ki 10 milyon lira değerindeki Patek Philippe Nautilus 5711/R modeli saati ise dikkat çekti'' bilgi notunu paylaştı.

Killik'in, henüz 35 yaşında olduğuna dikkat çeken soyal medya hesapları, ''Bu para nereden geliyor?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sosyal medyada ''Gençosman Killik'in kolundaki saatle ilgili 10 milyon lira'' ifadelerini kullanmalarına rağmen saatin piyasadaki gerçek değeri 150-250 bin dolar aralığında değişiyor.

Görevi kabul etmem demişti...



CHP'deki parti içi iktidar kavgasında Özgür Özelden yana açık tavır alan Gençosman Killik, 21 Mayıs'ta mutlak butlan kararının gündeme düşmesinin ardından yaptığı açıklamada,

''CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir. CHP’nin Genel Başkanı atanmaz seçilir.

Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım.

Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum'' mesajı vermişti.

Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel döneminde görev yapan Gençosman Killik, 2021-2024 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı koltuğunda oturmuştu.

