Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Tarkan oldu. Ünlü sanatçı, karşılaşmanın ardından milli takım ve teknik heyete yönelik eleştirilerin artmasını üzüntüyle takip ettiğini belirterek, takımın zor günlerinde de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tarkan, milli futbolcuların büyük bir baskı altında mücadele ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım. Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum."

''Milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım...''

Tarkan, milli takımın en fazla desteğe ihtiyaç duyduğu süreçlerden birinin yaşandığını belirterek, bu dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada taraftarlara ve kamuoyuna destek çağrısında bulundu:

"Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım."