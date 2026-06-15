Son Mühür - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, devam eden sürecin bir an önce netleşmesi gerektiğini belirtti ve Yargıtay'a çağrıda bulundu. Yeni parti iddialarıyla ilgili de konuşan Emir, CHP çatısı altında siyaset yapmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, “Biz partimizdeyiz, babaocağındayız. Cumhuriyet’i kuran partinin neferleriyiz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Partinin gerçek sahibi millettir, CHP’lilerdir” dedi.

Grup Toplantısı kararı açıklandı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultay çağrısı kapsamında yaklaşık 900 delegenin imzasının çarşamba günü parti genel merkezine sunulacağını duyurdu. Emir, 74 il başkanı ile birlikte hareket eden delegelerin desteğiyle olağanüstü kurultay talebini resmi olarak ileteceklerini belirterek, "Biz kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imzayla çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz" dedi.

Yeni parti iddiaları

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gündemdeki "yeni parti" iddialarına ilişkin yöneltilen soruya değerlendirmelerde bulunarak konuya dair; "Yeni parti ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biraz da dikkat çekmek için sanırım, olmayacak tartışmalar yürütülüyor. Biz partimizdeyiz, baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Bize kurulan ve kurulmaya çalışılan bütün tuzakların farkındayız. Bütün hukuksuzlukları da elbette biliyoruz ama biz buradayız. Partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz, kurultay talep etmeye devam edeceğiz. Adalet, hukuk ve yasa demeye devam edeceğiz. Ama elbette ki CHP’lilerin umut bağladığı kadrolar olarak elbette ki her türlü seçeneği masamızda tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz." sözlerini söyledi.

Kılıçdaroğlu tarafı da başvuru yapmadı

CHP'de yaşanan kriz nedeniyle gözlerin çevrildiği yarınki grup toplantısına ilişkin ilk somut açıklama CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu hafta TBMM'de grup toplantısı gerçekleştirmek için Meclis Başkanlığı'na herhangi bir resmi talepte bulunmadığını duyurdu.