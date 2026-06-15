Uzlaşının, enerji arzına ilişkin kaygıları azaltarak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletmesi bekleniyor. Buna karşın deniz taşımacılığı şirketleri, sigortacılar ve rafineri işletmeleri açısından güven ortamının yeniden oluşmasının daha uzun bir süreç gerektireceği değerlendiriliyor.

Piyasa analistleri ayrıca, birçok alıcının son aylarda alternatif tedarik kanalları ve yeni lojistik güzergâhlar oluşturarak mevcut koşullara uyum sağladığını vurguluyor. Bu nedenle enerji ticaretinde savaş öncesindeki düzene birebir dönüş yerine yeni dengelerin oluşabileceğine dikkat çekiliyor.

Güvenin yeniden oluşması zaman alacak

Karobaar Capital Yatırım Direktörü Haris Khurshid, piyasaların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını anlık bir gelişme gibi değerlendirdiğini ancak sürecin sanıldığı kadar hızlı ilerlemeyeceğini söyledi. Fiziksel sevkiyatların kısa sürede yeniden başlayabileceğini belirten Khurshid, ticari güvenin yeniden tesis edilmesinin ise çok daha uzun zaman alabileceğine dikkat çekti.

Boğazın yeniden ulaşıma açılmasıyla ticaretin tamamen eski düzenine dönmesinin aynı şey olmadığını vurgulayan Khurshid, birçok alıcının son aylarda alternatif tedarikçiler, yeni lojistik hatları ve ek stok çözümleri geliştirdiğini ifade etti. Bu nedenle şirketlerin, boğaz yeniden açılsa bile eski ticaret rotalarına hemen geri dönmeyebileceğini kaydetti.