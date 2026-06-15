Son Mühür - ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdiğine yönelik mesajlar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin yeniden canlanacağı beklentisini güçlendirirken petrol ve doğalgaz piyasalarında olumlu bir hava yarattı. Ancak uzmanlar, bölgedeki faaliyetlerin savaş öncesi seviyelere dönmesinin kısa vadede mümkün olmayabileceği görüşünde.
Uzlaşının, enerji arzına ilişkin kaygıları azaltarak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletmesi bekleniyor. Buna karşın deniz taşımacılığı şirketleri, sigortacılar ve rafineri işletmeleri açısından güven ortamının yeniden oluşmasının daha uzun bir süreç gerektireceği değerlendiriliyor.
Piyasa analistleri ayrıca, birçok alıcının son aylarda alternatif tedarik kanalları ve yeni lojistik güzergâhlar oluşturarak mevcut koşullara uyum sağladığını vurguluyor. Bu nedenle enerji ticaretinde savaş öncesindeki düzene birebir dönüş yerine yeni dengelerin oluşabileceğine dikkat çekiliyor.
Güvenin yeniden oluşması zaman alacak
Karobaar Capital Yatırım Direktörü Haris Khurshid, piyasaların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını anlık bir gelişme gibi değerlendirdiğini ancak sürecin sanıldığı kadar hızlı ilerlemeyeceğini söyledi. Fiziksel sevkiyatların kısa sürede yeniden başlayabileceğini belirten Khurshid, ticari güvenin yeniden tesis edilmesinin ise çok daha uzun zaman alabileceğine dikkat çekti.
Boğazın yeniden ulaşıma açılmasıyla ticaretin tamamen eski düzenine dönmesinin aynı şey olmadığını vurgulayan Khurshid, birçok alıcının son aylarda alternatif tedarikçiler, yeni lojistik hatları ve ek stok çözümleri geliştirdiğini ifade etti. Bu nedenle şirketlerin, boğaz yeniden açılsa bile eski ticaret rotalarına hemen geri dönmeyebileceğini kaydetti.
''Etkileri kısa sürede ortadan kalkmaz...''
Phillip Nova Analisti Priyanka Sachdeva, çatışmaların sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının kademeli olarak normale dönmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak ortaya çıkan etkilerin kısa sürede ortadan kalkmayacağını söyledi. Sachdeva, yaşanan kayıpların yalnızca enerji altyapısında meydana gelen fiziksel zararla sınırlı olmadığını belirtti.
Yüksek enerji maliyetlerinin aylar boyunca petrol ithalatçısı ülkeler üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu vurgulayan Sachdeva, bu süreçte oluşan mali yükün ve ekonomik tahribatın kısa vadede telafi edilmesinin kolay olmayacağını ifade etti.
Operasyonel riskler sürüyor
Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, piyasaların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı yönündeki haberleri olumlu fiyatladığını ancak sahadaki koşulların daha karmaşık bir tablo ortaya koyabileceğini belirtti. Chanana, deniz yollarındaki mayınların temizlenmesi, artan sigorta maliyetleri, limanlardaki yoğunluk ve devam eden jeopolitik risklerin süreci yavaşlatabilecek unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.
Bu nedenle enerji piyasalarında beklenen normalleşmenin manşetlerde görüldüğü kadar hızlı gerçekleşmeyebileceğini kaydeden Chanana, petrol fiyatlarının da beklentilere kıyasla daha kademeli bir seyir izleyebileceğini değerlendirdi.