Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki hareketlilik devam ediyor. Parti tüzüğünde yapılması istenen değişiklikler ve olağanüstü kurultay talepleriyle başlayan "imza toplama" süreci, gelinen noktada kritik bir sürece girdi.

CHP MYK'nin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği 9 milletvekilinin arasında bulunan Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, konuyla ilgili son durumu açıkladı.

Aytekin'in paylaştığı bilgilere göre, parti içindeki Özgür Özel'i destekleyen ve tüzük değişikliğini savunarak kurultay çağrısı yapanlar tarafından başlatılan imza sürecinde sayı 900’ü bulmuş durumda.

"İmzalar çarşamba günü teslim edilecek"

Süreci bizzat takip eden Ensar Aytekin, imza toplama aşamasının artık sonuna gelindiğini söyledi. Aytekin, "Bugün itibarıyla 900 imzaya ulaştık.

Bu hafta, muhtemelen çarşamba günü, toplanan tüm imzaları Genel Merkez’e resmen teslim edeceğiz. CHP'nin hukuka, tüzüğe ve yönetmeliklere uygun olarak bir hafta içinde cevap vermesi gerekiyor." dedi.

"İşin çözümü için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız"

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in, "Peki, Genel Merkez’den olumsuz bir yanıt gelirse veya hiç cevap verilmezse ne olacak?" sorusuna ise Aytekin net bir yanıt verdi.

Aytekin, sürecin aksaması halinde izleyecekleri yolu, "Eğer süreçte bir olumsuzlukla karşılaşırsak ya da talebimiz yanıtsız bırakılırsa, bu işin çözümü için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız." diyerek anlattı.

Yarınki grup toplantısında Özel kürsüye çıkacak mı?

Gündemin bir diğer merak konusu ise, yarın yapılacak olan CHP Grup Toplantısı. Özgür Özel’in kürsüye çıkıp çıkmayacağı ve imza tartışmalarına dair bir açıklama yapıp yapmayacağı kulislerde konu olmaya devam ediyor.

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer konuya ilişkin Aytekin'e, "Yarınki grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıkıp konuşacak mı?" sorusunu yönetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aytekin, "Henüz yarınki konuşma konusunda net bir durum yok. Konuyla ilgili resmi duyuru gün içerisinde Grup Başkanvekili tarafından yapılacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.