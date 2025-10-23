Son Mühür- Akdeniz, 247 gündür cezaevinde bulunuyordu. Bugün yapılan duruşmada mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak tahliye kararı verdi.
“Örgüt üyeliği”
Gazeteci Akdeniz, HDK’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmıştı. Yargılama süreci boyunca suçlamaları reddeden Akdeniz, gazetecilik faaliyetlerinin hedef alındığını savunmuştu.
Tahliye kararı çıktı
Mahkeme, tutuklu yargılamanın devam etmesine gerek olmadığına hükmederek Akdeniz’in tahliyesine karar verdi. Dosya hakkındaki yargılama süreci ise ilerleyen tarihlerde devam edecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ