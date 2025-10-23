Son Mühür / Yiğit Uzun- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve çok sayıda belediye başkanı, kamu görevlisi ve iş insanının şüpheli olarak yer aldığı dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının, 2024 yılının sonbaharında gelen bir e-posta ihbarı ve ardından ifade veren gizli bir tanığın anlattıklarıyla başladığı ortaya çıktı. Aziz İhsan Aktaş liderliğinde olduğu iddia edilen suç örgütünün kamu ihalelerini usulsüz yollarla ele geçirme faaliyetlerine ilişkin ilk ciddi adımlar bu ihbar ve ifadeyle atıldı.

İlk kıvılcım e-postayla geldi, hedef Beşiktaş Belediyesi

Soruşturmanın başlangıç noktalarından biri, 5 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne ulaşan bir e-posta ihbarı oldu. İhbar, doğrudan Beşiktaş Belediyesi'ndeki iddia edilen usulsüzlüklere odaklanıyordu. İhbarda, dönemin Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın göreve başlamasıyla birlikte, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın referansıyla Avcılar Belediyesi'nden Alican Abacı'nın Özel Kalem Müdürü olarak atandığı , ayrıca Mustafa Mutlu'nun Kamu İhale Danışmanı olarak görevlendirildiği belirtiliyordu. İddiaya göre, bu atamaların ardından belediyedeki tüm ihaleler, o dönem İBB Meclis Üyesi olan ve daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney'in atanmasını sağladığı öne sürülen Gülal Erdovan Anıl'ın yönetimindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden yapılmaya başlandı.

100 Milyonluk rüşvet iddiası ve kilit isimler

İhbarcı, bu ihalelerin büyük çoğunluğunun Aziz İhsan Aktaş tarafından yönetilen BARKA, BİLGİNAY, VEKONTEK ve İÇKALE firmalarına verildiğini iddia etti. En çarpıcı iddia ise, bu ihaleler karşılığında Aktaş'ın, Alican Abacı vasıtasıyla Rıza Akpolat ve diğer CHP'li yetkililere yaklaşık 100 Milyon TL rüşvet dağıttığı yönündeydi. Paranın, örgüt yöneticilerinden Hamit Ünal'ın hesabından elden çekilerek Aktaş'a, oradan da Abacı'ya teslim edildiği öne sürüldü. İhbarcı, delil olarak Aktaş ile Abacı arasındaki telefon kayıtları , WhatsApp yazışmaları ve HTS kayıtlarının incelenmesini, ayrıca Aktaş'ın kendi aracında tuttuğu iddia edilen rüşvet notlarının bulunduğu defter ile örgüt üyesi olduğu iddia edilen Mehmet Büyükgüzel'in tuttuğu hesapların incelenmesini talep etti. İhbarda rüşvetlerin bazen Abacı'nın şoförü Olcay isimli kişiye elden teslim edildiği de belirtildi. E-postada ihaleye fesat karıştırma , kamu görevini kötüye kullanma , edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçların işlendiği ve hatta açılan soruşturmaların nüfuz kullanılarak kapatıldığı iddiaları da yer aldı. Rakip firmaların usulsüz yasaklama kararlarıyla engellendiği de iddialar arasındaydı.

Yapıyı deşifre eden gizli tanık: "YAPRAK"

E-posta ihbarından yaklaşık iki ay sonra, 15 Kasım 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren "YAPRAK" kod adlı gizli tanık, soruşturmanın seyrini değiştiren kritik bilgiler paylaştı. Gizli tanık, Aziz İhsan Aktaş'ı ihaleleri organize eden, katılımcıları belirleyen ve rüşvet vererek ihaleleri alan kilit isim olarak tanımladı. Tanık, Aktaş'ın akrabaları olan Özkan, Ramazan Murat, Doğan Aktaş ile Hamit, Ayşegül ve Üveys Ünal isimleri üzerine 14-15 farklı firma kurulduğunu , ancak bu kişilerin karar alma yetkisinin olmadığını, tek söz sahibinin Aziz İhsan Aktaş olduğunu iddia etti.

"Adrese teslim ihaleler" ve özel araç şartları

Gizli tanık, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri ile İGDAŞ, İETT, İSFALT gibi kurumlarla Aktaş'ın doğrudan görüştüğünü , ihalelerin genellikle pazarlık usulü (21/b) veya davet usulü (3g) ile "adrese teslim" yapıldığını ve davet edilecek firmaları dahi Aktaş'ın belirlediğini iddia etti. Gizli tanık ayrıca, Baki Nugay'ın Aktaş'ın resmi olmayan ortağı olarak ihalelerin planlamasını yaptığını belirtti. Nugay'a ait olduğu ifade edilen Kırlangıç ve Temorab firmalarının özel araçlar ürettiğini ve bu araçların teknik şartnamelere özel olarak eklenerek ihalelerin Aktaş'ın firmalarına gitmesinin garanti altına alındığını anlattı.

Örgüt içindeki roller ve kilit isimler

Tanık, örgüt içindeki diğer kilit isimler ve rolleri hakkında da bilgi verdi: Mustafa Mutlu'nun belediyelere danışmanlık yaparak aldığı bilgileri Aktaş'a ilettiğini ve ihaleleri Aktaş'ın talimatıyla hazırladığını , Ümit Gözütok'un ihale işlerini takip ettiğini ve şartnameleri belediyelere götürdüğünü , Mehmet Büyükgüzel'in ise gayriresmi rüşvet hesaplarını tuttuğunu belirtti. Doğan Aktaş'ın para transferlerini , Ramazan Murat Aktaş'ın Ankara'daki siyasi bağlantıları sağladığını , Sinan Koraltan'ın vergi ve ihale danışmanlığı yaptığını, Sinan Kalender'in filo sistemi ve yaklaşık maliyet tekliflerini organize ettiğini , Ömer Güngör'ün imza atmadan hesapları yönettiğini, Melike Dibudak'ın usulsüz akaryakıt satışlarını bildiğini , Özcan Tuncel ve Mustafa Us'un personel kayıtlarını tuttuğunu, İBB'deki bağlantılarının ise Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğu ve bu kişilere ödeme yapıldığını iddia etti.

İlk ihbar ve tanık beyanları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçerek kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve çok sayıda ismi kapsayan geniş çaplı soruşturmayı başlatmasının temelini oluşturdu.

Örgüt yönetimi ve üyelerinin iddia edilen suçları

Aziz İhsan AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Lideri. Suçlamalar: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme , İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Rüşvet Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Baki NUGAY: İddia Edilen Örgüt Yöneticisi. Suçlamalar: Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütü Yönetme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Hamit ÜNAL: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Tekin AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Ramazan Murat AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Doğan AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Özkan AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Kıyaseddin YAŞAN: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Rüşvet Vermek, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Mustafa MUTLU: İddia Edilen Örgüt Üyesi, İhale Danışmanı. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık.

Üveys ÜNAL: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Ayşegül ÜNAL: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Yusuf AKIN: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Gökçe AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

Metin AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi (Örgüt Liderinin oğlu). Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , İhaleye Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Ferhat AKTAŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi (Örgüt Liderinin yeğeni). Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , İhaleye Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Mehmet Sinan KORALTAN: İddia Edilen Örgüt Üyesi, Danışman. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Ömer GÜNGÖR: İddia Edilen Örgüt Üyesi, Muhasebeci. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Mustafa US: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Ümit GÖZÜTOK: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma , Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

Erdal KAVAK: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Akın KUMANLI: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Rüşvet Vermek, Suç Örgütüne Üye Olma.

Mehmet BÜYÜKGÜZEL: İddia Edilen Örgüt Üyesi (Gayriresmi hesapları tutan). Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Sinan KALENDER: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Fatma Melike DİBUDAK: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Tubuhan AKSOY: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Özcan TUNÇEL: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Ferhat KELEŞ: İddia Edilen Örgüt Üyesi, Mali Müşavir. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Feride GÜNDÜZ: İddia Edilen Örgüt Üyesi. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma.

Belediye Başkanları ve Kamu görevlilerinin iddia edilen suçları

Rıza AKPOLAT: Beşiktaş Belediye Başkanı. Suçlamalar: Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Haksız Mal Edinme.

Alican ABACI: Beşiktaş Belediyesi Eski Özel Kalem Müdürü. Suçlamalar: Suç Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvete Aracılık Etmek, Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama.

Fahri AKSOY: İş İnsanı. Suçlamalar: Resmi Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Rüşvet Vermek.

Utku Caner ÇAYKARA: Avcılar Belediye Başkanı. Suçlamalar: Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırma.

Ahmet ÖZER: Esenyurt Belediye Başkanı. Suçlamalar: Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

Zeydan KARALAR: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Suçlamalar: Rüşvet Almak.

Kadir AYDAR: Ceyhan Belediye Başkanı. Suçlamalar: Rüşvet Almak.

Oya TEKİN: Seyhan Belediye Başkanı. Suçlamalar: Rüşvet Almak.

Abdurrahman TUTDERE: Adıyaman Belediye Başkanı. Suçlamalar: Rüşvet Almak.

Ali Rıza YILMAZ: Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı. Suçlamalar: Suç Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık.

Gülal ERDOVAN ANIL: Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü. Suçlamalar: Suç Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik.

Gülşah OCAK: Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli. Suçlamalar: Suç Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik.

Zafer Ozan AY: Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli. Suçlamalar: Suç Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

Adnan ACAR: Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü. Suçlamalar: Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

Mehmet ŞİMŞEK: Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü. Suçlamalar: Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

Fatih ALPKAYA: Esenyurt Belediyesi Personeli. Suçlamalar: Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

Mustafa YOLCU: Esenyurt Belediyesi Eski Temizlik İşleri Müdürü. Suçlamalar: Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

İbrahim Halil ÇALI: Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü. Suçlamalar: Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma.

Ceyhan KAYHAN: Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı. Suçlamalar: Rüşvete Aracılık Etmek.

Mustafa AYDAR: (Kadir Aydar'ın babası). Suçlamalar: Rüşvete Aracılık Etmek.

Can Zafer YAMAN: (Kadir Aydar'ın kuzeni). Suçlamalar: Rüşvete Aracılık Etmek.

Celal TEKİN: (Oya Tekin'in eşi). Suçlamalar: Rüşvete Aracılık Etmek.

Özcan ZENGER: Adana B.B. (Eski Seyhan Bld.) Temizlik İşleri Müdürü. Suçlamalar: Rüşvete Aracılık Etmek.

Diğer Şüpheliler:

Listede adı geçen ancak yukarıda detaylandırılmayan diğer şüphelilerin büyük çoğunluğu da "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "rüşvet", "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" veya "örgüte yardım etme" gibi suçlarla itham edilmektedir.