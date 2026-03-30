Son Mühür- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’nde yaşanan mali usulsüzlük iddiaları üzerine kapsamlı bir operasyon başlattı.

Sayıştay Başkanlığı’nın 2025 yılı hesap dönemi denetimleri sırasında ortaya çıkan bulgular, adli makamları harekete geçirdi.

Zimmet suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, belediyenin sosyal yardım ve iştirak yönetimi kadrolarındaki kritik isimler gözaltına alındı.

Sayıştay raporları usulsüzlüğü ortaya çıkardı

Operasyonun temelini, Sayıştay denetçilerinin Etimesgut Belediyesi’nde gerçekleştirdiği 2025 yılı olağan denetimleri oluşturdu.

Yapılan incelemelerde; belediyenin aşevi faaliyetleri, yemek alımı ihaleleri ve yemek dağıtım süreçlerinde finansal tutarsızlıklar saptandı.

Özellikle sermayesinin tamamı belediyeye ait olan Etimkent A.Ş.’nin hesap bilgilerindeki usulsüzlüklerin raporlanması üzerine, savcılık zimmet suçundan resmi soruşturma sürecini başlattı.

Eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama ve el koyma kararlarıyla birlikte Ankara emniyet birimleri, 30 Mart 2026 sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlusu H.B. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı: "Soruşturma titizlikle sürdürülmekte"

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıntılar geliyor...