Son Mühür - Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı

Ankara'da CHP yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin resmi makamlardan ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Erdal Beşikçioğlu'nun kariyeri

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini farklı şehirlerde tamamlayan Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak kariyerine başladı. Uzun yıllar sahnede birçok önemli yapımda rol aldı.

Oyunculuk kariyerinde en büyük çıkışını "Behzat Ç." karakteriyle yakalayan Beşikçioğlu, "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Tatlı Hayat", "Köprü", "Adı Efsane" ve "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı. Sinema projelerinde de yer alan Beşikçioğlu, tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik çalışmalarıyla sanat yaşamını sürdürdü.

Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında giren Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerden zaferle ayrılan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olarak görevine başladı.