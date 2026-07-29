Son Mühür- Veri Saptama Merkezi'nin (VESAM)son çalışması cumhurbaşkanı seçimi için hiçbir adayın ilk turda sonuca gidemediğini gösterdi.

Katılımcıların, internet üzerinden kendilerine gönderilen bir anketi kendi başlarına doldurduğu yöntem olan CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi / İnternet Anketi) yöntemiyle gerçekleştiriln ankete bin 825 kişinin katılım gösterdiği açıklandı.

VESAM'ın Cumhurbaşkanı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan ve Yavuz Ağıralioğlu'nu tartıya çıkardığı çalışmada en yüksek oyu yüzde 42.2'yle Erdoğan'ın aldığı görüldü.



Aynı çalışmada Özgür Özel'in yüzde 38.3'le ikinci, Ümit Özdağ'ın yüzde 8'le üçüncü sırada yer aldığı ortaya çıktı.



Özgür Özel'e muhalif seçmen sıcak bakıyor...



3-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada her dört CHP seçmeninden üçünün Özgür Özel'in Yeni Partisi'ne olumlu yaklaştığı görüldü.



AK Partili her 100 seçmenden sadece 8'i Özel'in Yeni Partisi'ne olumlu bakarken bu oranın İYİ Partili seçmende yüzde 88.5, Zafer Partili seçmende ise yüzde 89.7 gibi yüksek bir oranda olması dikkat çekti.