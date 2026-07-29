Birinci Medya Kurumu Onursal Başkanı Tekin Birinci'nin vefat haberi, medya camiasında ve yakınlarında büyük üzüntü yarattı. TİMBİR Başkan Vekili Ertan Birinci'nin babası olan Tekin Birinci, uzun yıllar boyunca hem medya hem de ticaret alanındaki çalışmalarıyla tanınan isimler arasında kendine yer buldu.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde aktif rol!

1939 yılında dünyaya gelen Tekin Birinci, Kıbrıs Türk halkının hak arayışı ve zorlu dönemlerinde üstlenmiş olduğu görevlerle de yakından tanınıyordu. Mücadeleci kimliğiyle bilinen Birinci, toplumsal süreçlerde aktif rol oynarken, sonraki yıllarda ticaret ve medya alanındaki çalışmalarıyla kendisinden söz ettirdi.

Medya ve ticaret dünyasında büyük iz!

Uzun yıllar ticaret ve girişimcilik alanlarında faaliyetlerini sürdüren Tekin Birinci, medya yatırımlarıyla da ön plana çıktı. Birinci Medya Kurumu'nun Onursal Başkanlığı görevini üstlenen Birinci, kurumsal yapının gelişmesine ve medya faaliyetlerinin güçlenmesinde önemli rol oynadı.

Basa'dan taziye mesajı!

Tekin Birinci'nin vefatı sonrasında Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa bir taziye mesajı paylaştı.

Basa, mesajında şu ifadeler kullandı:

"Birinci Medya Kurumu Onursal Başkanı Tekin Birinci'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Ertan Birinci olmak üzere Birinci ailesine, yakınlarına ve Birinci Medya Kurumu camiasına başsağlığı diliyorum. Merhuma Allah'tan rahmet temenni ediyorum."