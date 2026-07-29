Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Daha önce ise Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Feyza Altun da İstanbul Adliyesi'ne giderek soruşturma kapsamında ifade vermişti.

Ahbap soruşturmasında neler yaşandı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturmada MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin mali durumlarıyla uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında büyük miktarlarda para transferi yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü meblağlar aktararak bahis oynadığı ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca kısa süre içerisinde birbirleri arasında çok sayıda tapu devri yapıldığı da tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

Devam eden soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda ise 13 şüpheli daha gözaltına alındı.