Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde kurulmuş olan YENİ Parti, finansal destek sağlamak için bağış kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Kampanyanın başlangıcı, Özel'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

"Dayanışmayla başlıyoruz"

Bağış kampanyasını sosyal medya üzerinden duyuran ve bir video yayımlayan Özgür Özel, kampanyanın temelinde millet desteğinin bulunduğunu ifade etti.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışmayla Başlıyoruz! YENİ Parti'yi milletimiz kurdu, büyütecek olan da iktidar yapacak olan da milletimizdir. Yeni nesil parti-millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz."

Özel'in mesajında, partinin büyüme sürecinde vatandaşların desteğinin önemli rol oynayacağına vurgu yapıldı.

Bağış için bağlantı da aktarıldı!

Kampanyanın duyurusu çerçevesinde Özgür Özel, bağış yapmak isteyen vatandaşlar için ilgili bağlantıya da sosyal medya paylaşımında yer verdi. Böylece destek sağlamak isteyen vatandaşların dijital ortam üzerinden katkıda bulunabilmesine imkan tanındı.

