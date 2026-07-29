Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Kabine Toplantısı'nın sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta!" ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki!

Açıklamalarına İsrail'e eleştirerek başlayan Erdoğan, "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail, Batı Şeria'da da uyguladığı saldırgan politika bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Faturayı bölgenin tamamı ödemektedir. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle küresel petrol arzında en büyük şoklar yaşanmaktadır. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktür de hamdolsun çoklu şokları başarıyla yürütüyoruz. Bu süreçte üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörümüzü desteklemeyi ihmal etmiyoruz. Sübvansiyonlu kredi hacmini yükselttik, uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Sadece bu dönemde 1 trilyonluk destek paketini devreye aldık. 724 bin çiftçime ve esnafımıza finansman destekleri sunduk. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik, turizmde istihdam için destek uygulamasını başlatıyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörlerde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"Türkiye ekonomisi dimdik ayakta!"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce ve potansiyele sahiptir. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Siyasette güven yönetimde istikrar olduğu sürece her engelin üstesinden geliriz. Türkiye geçmişte demokrasi açığı ile birlikte güven eksiğini yaşamıştır. Bunun neye mal olduğunu çok iyi bilir. Ülkemize ödettiği bedellerin en başında terör meselesi vardır. Bakınız burada bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye açıklaması!

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Erdoğan, "Terörün Türkiye ekonomisine maliyetleri... İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü baskıya neden olmuştur. Vergi kaybımız 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Yatırım, istihdam, finansman... Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında ülkemiz bu ağır ekonomik faturadan ebediyen kurtulacaktır.

Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini, siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır." dedi.

Kıbrıs meselesi vurgusu!

"Kıbrıs'taki mesele egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün kabulü meselesidir. Türkiye Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulme son vermiştir. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.

Bölgemizde yaşanan gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan çevrelerin attığı her adımı takip ediyoruz. Yanlış hesap yapanlara hatırlatıyorum. Türkiye bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini asla yalnız bırakmayacak. Eski acıların yaşanmasına asla izin vermeyecektir."