Baba, İsa Aras’ın bilgisayar ve telefonu yoğun şekilde kullandığını, İngilizce bilmediği için ne yaptığını tam olarak takip edemediğini söyledi. Oğlunun sık sık savaş temalı oyunlar oynadığını belirten baba, bu konuda sorduğu sorulara ise net yanıt alamadığını ifade etti.

Baba, oğlunun yaklaşık bir ay önce silahlara ilgi göstermeye başladığını, arkadaşlarının atış yaptığını söyleyerek kendisinin de denemek istediğini dile getirdiğini anlattı. Kısa süre önce onu bir poligona götürdüğünü ve hedefe yönelik atış yapmayı öğrettiğini ifade etti.

''Her şeyi gizlerdi...''

Baba, ifadesinde oğlunun oldukça zeki olduğunu, gördüğü şeyleri kolay kolay unutmadığını ve dijital dünyada son derece aktif olduğunu söyledi. VPN kullandığını ve İngilizceyi ana dili gibi konuşabildiğini belirtti.

Çevrim içi oyunlar sırasında İngilizce iletişim kurduğunu ancak ne konuştuğunu anlayamadıklarını ifade eden baba, odasına girildiğinde ekranı kapattığını ve hiçbir şey göstermek istemediğini dile getirdi.

''8 yılda 3 kez okula gidebildi...''