Son Mühür - Kahramanmaraş’ta Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda, saldırganın silahın şarjörüne mermi yerleştirdiği ve o anlarda canlı yayında arkadaşlarıyla mesajlaştığı görülüyor.
Babasından gündem olan ifade
Saldırganın tutuklanan polis başmüfettişi babası, ifadesinde olayda kullanılan silahların kendisine ait olduğunu söyledi. Toplamda 7 ruhsatlı silahı ve 2 av tüfeği bulunduğunu belirten baba, oğlunun olay günü bu silahlardan 5’ini alarak evden ayrıldığını ifade etti. Silahları yatak odasında kilitli sandıklarda sakladığını aktaran baba, sandıkların nasıl açıldığını bilmediğini, ancak oğlunun zamanla bu sistemi öğrenmiş olabileceğini dile getirdi.
Babasının dikkat çeken diğer ifadeleri:
Baba, oğlunun yaklaşık iki aydır psikolojik destek aldığını ve uzman tarafından toplumsal uyum konusunda sorun yaşayabileceği yönünde uyarıldıklarını söyledi. Son dönemde ise oğlunun psikoloğa gitmek istemediğini ifade etti.
''Sorularıma cevap vermiyordu...''
Baba, İsa Aras’ın bilgisayar ve telefonu yoğun şekilde kullandığını, İngilizce bilmediği için ne yaptığını tam olarak takip edemediğini söyledi. Oğlunun sık sık savaş temalı oyunlar oynadığını belirten baba, bu konuda sorduğu sorulara ise net yanıt alamadığını ifade etti.
''Silahlara ilgi duyuyordu...''
Baba, oğlunun yaklaşık bir ay önce silahlara ilgi göstermeye başladığını, arkadaşlarının atış yaptığını söyleyerek kendisinin de denemek istediğini dile getirdiğini anlattı. Kısa süre önce onu bir poligona götürdüğünü ve hedefe yönelik atış yapmayı öğrettiğini ifade etti.
''Her şeyi gizlerdi...''
Baba, ifadesinde oğlunun oldukça zeki olduğunu, gördüğü şeyleri kolay kolay unutmadığını ve dijital dünyada son derece aktif olduğunu söyledi. VPN kullandığını ve İngilizceyi ana dili gibi konuşabildiğini belirtti.
Çevrim içi oyunlar sırasında İngilizce iletişim kurduğunu ancak ne konuştuğunu anlayamadıklarını ifade eden baba, odasına girildiğinde ekranı kapattığını ve hiçbir şey göstermek istemediğini dile getirdi.
''8 yılda 3 kez okula gidebildi...''
Baba, olay öncesinde aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirtirken, oğlunun duygu durumunun sık sık değiştiğini ve sınavlarda düşük not aldığında agresif tavırlar sergilediğini söyledi.
Mersinli’nin arkadaş çevresinin oldukça dar olduğunu ifade eden baba, eğitim sürecinin pandemi ve deprem nedeniyle kesintiye uğradığını, 8 yıllık süreçte yalnızca 3 yıl okula devam edebildiğini dile getirdi.
Öte yandan, yeni görüntüleri çıkan katil zanlısı İsa Aras Mersinli'nin canlı yayında şarjör değiştirdiği görüldü.