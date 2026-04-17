İsrail ile Lübnan arasında Türkiye saatiyle gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes öncesinde bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. Hem İsrail hem de Hizbullah tarafı, ateşkes öncesi son saatlerde birbirlerine yönelik karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıların bilançosu da ortaya çıktı.

İsrail, Güney Lübnan'ı hedef aldı!

Lübnanlı kaynaklara son verileri aktardı. Aktarılan verilere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Özellikle Sidon kenti yakınlarındaki Aadloun köyü İsrail güçleri tarafından hedef alınırken, saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. 21 kişi ise yaralandı.

Hizbullah’tan misilleme saldırısı geldi!

İsrail kaynakları ise Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine yönelik roketli saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırının hedefinde Karmiel kenti vardı.

İsrail ulusal acil servis kurumu Magen David Adom'da saldırının bilançosunu duyurdu. Adom tarafından aktarılan verilere göre, saldırıda 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.