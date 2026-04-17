Son Mühür- Cuma namazı için camilere akın edecek olan milyonlarca yürek için Diyanet İşleri Başkanlığı ''Birbirimize kenetlenelim'' mesajı verecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların yarattığı acının büyüklüğüne dikkat çekilen Cuma Hutbesinde,

''Hafta içinde yüreklerimizi dağlayan, hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden, elem verici hadiseler yaşadık. Öğretmen ve öğrencilerimizi hedef alan saldırılar sebebiyle canlarımız hayattan koparıldı, birçok canımız da yaralandı.

Yüce Rabbimizden; hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Cenâb-ı Hak, anne-babalarına ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun'' vurgusu yapıldı.

Birbirimize kenetlenelim...



Yüce Rabbimizin merhametine, devletimizin basiretine, milletimizin sağduyusuna güvenme günlerinden geçtiğimiz bir dönem olduğuna dikkat çekilen hutbede,

''Kıymetli Müslümanlar!

Acımız çok büyük. Ancak, dün olduğu gibi bugün de millet olarak el ele, gönül gönüle verip bütün sıkıntılarımızın üstesinden gelebilir, dertlerimize derman olabiliriz.

Yeter ki, kötülüğün içimizi karartmasına, birbirimize olan güvenimizi sarsmasına fırsat vermeyelim. Evlatlarımızın; vatan ve mukaddesatına bağlı, imanlı ve ahlaklı bir insan olarak yetişmeleri için daha fazla gayret gösterelim'' mesajı verildi.



Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan...



''Anne ve babalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, medya mensupları, sanatçılar, yapımcılar, akademisyenler, hocalar, öğretmenler, hâsılı millet olarak hepimiz, her zamankinden daha fazla sorumluluklarımızın idrakinde olalım'' hatırlatmasının yapıldığı hutbede,

''Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiklerine, dijital mecralarda nasıl vakit geçirdiklerine dikkat edelim. Yavrularımızı; batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım'' uyarısında bulunuldu.

