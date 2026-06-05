Son Mühür - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan mayıs ayı verilerine göre, bağımsız akademisyenlerin hesapladığı E-TÜFE mayıs ayında yüzde 2,16 yükseldi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 53,13 olarak kaydedildi. ENAG, nisan ayında aylık enflasyonu yüzde 5,07, yıllık enflasyonu ise yüzde 55,38 seviyesinde açıklamıştı.

ENAG verileri paylaştı

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verileri planlanandan önce paylaşması dikkat çekti. Kurum, yaptığı açıklamada her ay 7 milyondan fazla fiyat verisini analiz ederek enflasyon sepetini oluşturduğunu ve Türkiye genelindeki fiyat hareketlerini yüksek frekanslı verilerle takip ettiğini belirtti. Nisan ayındaki oran İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatlar mayıs ayında aylık yüzde 1,53 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 36,77 seviyesinde gerçekleşmişti. ENAG ise nisan ayı için aylık enflasyonu yüzde 5,07, yıllık enflasyonu da yüzde 55,38 olarak açıklamıştı.