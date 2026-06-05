Son Mühür - İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evlilik yaşayan Ayşegül Yıldız, boşanma sonrası göz önünden uzak bir hayat sürerken, bu kez siyasi bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi.
MHP'ye katıldı
Ayşegül Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantı kapsamında Devlet Bahçeli ile görüşen Yıldız, MHP’ye katıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
''Tarihi ve ufuk açıcı hitaplar...''
Ayşegül Yıldız, paylaştığı videoda Devlet Bahçeli hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:
"MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk."
Ayşegül Yıldız, Ankara temasları kapsamında Anıtkabir’i de ziyaret ettiklerini ifade etti:
"Ankara programımızı, 'Fikirlerine, çizgisine ve emanetine sahip çıktığımız ve açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla bağlı olduğumuz' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de dualarla yad ederek ve izinden gitme sözümüzü tazeleyerek taçlandırdık. Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul'umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."