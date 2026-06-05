Ayşegül Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantı kapsamında Devlet Bahçeli ile görüşen Yıldız, MHP’ye katıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Ayşegül Yıldız, paylaştığı videoda Devlet Bahçeli hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:

"MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk."