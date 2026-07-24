Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Stoa Orkestra Kampı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilen gala konseriyle tamamlandı.

Şirince’deki sekiz günlük eğitim sürecini tamamlayan 76 genç müzisyen, Şef Tolga Taviş yönetiminde verdikleri konserle sahne aldı.

Şirince’de sekiz günlük yoğun çalışma

Bu yıl yenilenen eğitmen kadrosuyla Şirince Stoa Beden Sanatları ve Araştırma Merkezi’nde yapılan kampta, yatılı konservatuvar eğitim anlayışı uygulandı.

Seçmeleri başarıyla tamamlayarak programa katılmaya hak kazanan 76 genç müzisyen, 11 eğitmen eşliğinde sekiz gün boyunca çalışma yürüttü.

Klasik eserler dinleyiciyle buluştu

Kampın sonrasında AASSM’de düzenlenen kapanış konserinde genç orkestra, klasik müzik repertuarından eserler seslendirdi.

Programda keman solisti Alican Süner, Henryk Wieniawski’nin Polonaise Brillante Op. 21 ve Camille Saint-Saens’ın Introduction & Rondo Capriccioso Op. 28 eserlerini seslendirdi.

Gitar solisti Cem Çeliksırt ise Joaquin Rodrigo’nun Gitar Konçertosu ile sahnede yer aldı. Konser, Antonín Dvořák’ın 9. Senfoni Op. 95 eserinin çalınmasıyla bitirildi.

Usta isimler genç müzisyenlere rehberlik etti

Organizasyonun eğitmen ve yönetim kadrosunda Proje Süpervizörü Prof. Rengim Gökmen, Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Tolga Taviş, Genel Koordinatör ve Orkestra Şefi Tolga Akın ile Şeflik Sınıfı Eğitmeni Murat Cem Orhan görev aldı.

Eğitmenler arasında ise kemanda Pelin Halkacı Akın, viyolada Zeynep Tamay, viyola ve oda müziğinde Feza Gökmen, viyolonselde Münif Akalın, tahta nefesli sazlarda Onur Türkeş ve bakır nefesli sazlarda Umut Çetin görev yaptı.