Son Mühür - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli, İzmir’deki hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle gündem olan iş insanı Rahmi Koç hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, yayımladığı yazılı açıklamada Koç’a destek vererek, hakkında soruşturma başlatılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Devlet Bahçeli, yaşananların samimi bir sohbet sırasında yapılan esprili bir konuşmadan ibaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek

"Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.''

''Soruşturma başlatılması yanlıştır''

''Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.''

''Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz''

''95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

Tepkiler çığ gibi

Hastanenin protokol üyelerine tanıtıldığı sırada Rahmi Koç, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi ve beraberindeki heyete bir fıkra anlattı. Koç’un anlattığı fıkrada, "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'." ifadelerini kullandı.

Özür diledi

Rahmi Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" sözleriyle kamuoyundan özür diledi.