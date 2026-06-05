Son Mühür - “Mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilimin sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Hakan Bilecen, partisinden istifa ettiğini duyurarak belediye başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

İl Başkanı da istifa etmişti

Kilis’te kısa süre önce CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden ayrıldığını açıklayarak istifa ettiğini duyurmuştu.

Yüzde 42 ile seçilmişti

Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Kilis’te oyların yüzde 41,97’sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Seçimde en yakın rakibi olan Reşit Polat ise yüzde 27,27 oy oranında kalmıştı. Hakan Bilecen kimdir? Hakan Bilecen, 1987 yılında Kilis’te dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk yıllarını Kilis’te tamamlayan Bilecen, üniversite eğitimini ise Ankara’da aldı. Ceza hukuku alanında uzmanlaşan avukat Bilecen, farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görev üstlenirken, Kilis Barosu’nda 5 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği yaptı. Siyasi kariyerinde daha önce CHP Kilis Merkez İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Bilecen, yerel siyasette önemli isimler arasında gösteriliyordu.