Son Mühür- CHP Genel Merkezi'nde tansiyon artmaya devam ediyor. Parti hakkında alınan "mutlak butlan" kararı sonrası sular durulmazken, binada hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem tahliye talebinde bulunduğu hem de valilikten koruma istediği kulislere yansırken, gözler Genel Merkez’e çevrilmiş durumda.

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ekiplerinin bugün saat 14.00'te bir araya geleceği duyurulmuş, ancak bu bilgi kısa süre içerisinde yalanlanmıştı. Bina içerisinde CHP kurmaylarının bekleyişi, dışarıda ise polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

"Nihai amacı siyasi operasyon"

Özgür Özel'in açıklama yapması beklenirken kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşanan olayları eleştirdi. Emir'in açıklamaları şu şekilde; "Bu Genel Merkezimize girilmeye çalışılmıştır.

Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olduğunu, üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasal rejimi altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik."

"CHP'nin yükselişi önleyemeyenler..."

Emir, yaşanan bu olayları partinin siyasi başarısına bağlayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, Cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul'da bir darbe yaptılar. Cumhurbaşkanı adayımızı zindanlara koydular.

Ama başaramayınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzdur haksızdır. Dolayısıyla kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar...

Biz bunları söylerken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi, bu demokrasi krizini olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Bu bir darbe girişimidir"

Kurultay sürecinden bahseden Murat Emir, çözümün sandık olduğunu söyleyerek, "Nitekim dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla, ben ve sayın Suat kardeşim, birlikte bugün için, bugün öğlen saatleri saat 12 için sözleşmiştik ve özellikle Kurultay'ın tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık.

Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir. Sandıgın kaçırılmasıdır. Çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır. Madem ki bizim, bizim yaptığımız kurultayımızı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz.

Madem ki bizim yaptığımız iki olağanüstü kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız olağan kurultayı saymıyorsunuz, o halde getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım." dedi.

"Tehdit ederek kapımıza dayandılar"

Parti binasına yönelik girişimlere de tepki gösteren Emir, "Bizim arayışımız bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden. buldukları mafya bozuntuları ile, Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir ilişkisi olamayacak birileriyle, sabahın köründe boy göstererek adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar.

Ve biz buna rağmen örgütümüzün, sizlerin direnciyle bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı, uzlaşı arayışı içerisindeyiz.

Biz ne ülkemizin, ne halkımızın, ne de Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz." diye konuştu.

CHP, İçişleri Bakanlığı ile görüşecek

Gelişmelerin sonrasında CHP heyetinin İçişleri Bakanlığı'na gideceği açıklandı. Murat Emir, bu ziyaretle ilgili, "Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanından randevu aldık, birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz.

Ve Sayın İçişleri Bakanından da gerçekten hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.