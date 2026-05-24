Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Genel Merkezi’ndeki mutlak butlan krizi artarak büyümeye devam ediyor, son olarak sabah saatlerinde bir grubun içeri girmesiyle başlayan gerginlikler öğlen saatlerine doğru çevik kuvvet ekiplerinin binası ablukaya hazırlanmasıyla yeniden büyüdü.

CHP Genel Merkezi’nde sular durulmuyor

Özgür Özel’e yakın milletvekilleri ile Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin karşılıklı diyalog çağrıları yanıtsız kalırken, CHP Ankara Gençlik Kolları yayınladıkları bir sosyal medya mesajı ile bütün herkesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin önüne davet ederek, demokrasiye ve partiye sahip çıkmaya çağırdı.

“Partimize sahip çıkmaz tarihi bir sorumluluktur”

‘Acil Çağrı’ başlığıyla yayınlanan mesajda CHP Genel Merkezi’nin abluka altına alındığı aktarılırken, “Tüm örgütümüze ve kamuoyuna acil çağrı. An itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimiz kanunsuz bir şekilde abluka altına alınmış durumdadır. Demokrasimize, irademize ve partimize sahip çıkmak hepimiz için tarihi bir sorumluluktur.” cümlelerine yer verildi.

“Haklı mücadelemizden bir adım bile geri adım atmayacağız”

Son olarak, haklı mücadelelerinden bir adım bile geri atmayacaklarının altını çizen CHP Gençlik Kolları, söz konusu çağrılarında şu ifadeleri kullandı: “Bu hukuksuzluğa karşı durmak ve yuvamıza sahip çıkmak için tüm örgütümüzü ivedilikle Genel Merkez Anadolu Bulvarı Kesişimi, Midas Büfe önüne davet ediyoruz. Gün, demokrasiye ve partimize omuz verme günüdür. Haklı mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız.”