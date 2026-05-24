Ana muhalefet partisi CHP'de tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Çevik kuvvet ekiplerinin CHP Genel Merkezi önüne konuşlanması ve çok sayıda TOMA’nın bina çevresini kuşatması, parti binasında tam anlamıyla alarm durumuna geçilmesine neden oldu.

Dışarıdaki hareketliliği gören ve içeride nöbet tutan partililer, olası bir baskın ya da müdahaleye karşı binayı adeta bir kaleye dönüştürdü. İlk hamle giriş kapılarına yapıldı. Bahçedeki dev beton saksılar ve oturma bankları insan gücüyle taşınarak ana giriş kapılarının arkasına barikat olarak yığıldı.

İl başkanları toplantı yapılacaktı

CHP genel merkezinde il başkanlarının toplantı yapılması için toplanması bekleniyordu fakat il başkanları genel merkeze alınmadı, polis tarafından biber gazı ve plastik mermi kullanıldı.

Polis CHP'ye zorla girdi

Öte yandan polis ekipleri, genel merkeze garaj kapısını kırarak girdi ve genel merkez içerisine biber gazı müdahalesinde bulunuyor.

İçeride yangın tüpü ile müdahale ediliyor.

Basın mensuplarına müdahale

Yaşanan arbede ile birlikte polis tarafından basın mensuplarına müdahale edildi. Genel Merkez'in ikinci katından polisler yukarıya doğru çıktı ve basın katından basın mensupları da çıkarıldı.

Giriş katına gelen basın mensupları binadan komple çıkarıldı. 12. katta CHP'li bazı isimlerin yer aldığı biliniyor. Binada bulunan isimlerin arasında Özgür Özel'in de yer aldığı bildirildi.

Özgür Özel'in açıklama yapması beklenilen anlarda canlı yayın araçlarına da müdahale edilmesinin ardından anlık görüntüler kesintiye uğradı. Polis ve CHP'li isimlerin arbedesi sürüyor.