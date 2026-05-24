Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan tartışmalara ve parti içindeki sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Birileri de kendine yakışanı yapıyor"

Konuşmasının başında parti içerisindeki değişim sürecine değinen Özel, kendisiyle birlikte hareket eden isimlerin ve parti tabanının kararlılığının altını çizdi. Bu yolculuğun bir samimiyet sınavı olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Ekrem Başkan da değişim diye yola çıkan her bir partinin neferi de ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini ve mücadelesini görüp ona katılan herkes kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor."

"Baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı"

Özel, özellikle sabahın erken saatlerinde genel merkez önünde yaşananlara sert çıktı. Kurultay çağrısı yapan muhalif kanadı eleştiren Özel, gelenlerin üslubunu ve yanlarında getirdikleri kişileri eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün evine, baba ocağına bugün sabahın 7'sinde, biz onlara en kısada kurultay ilan edin demişken sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı."

