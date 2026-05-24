Son Mühür- CHP Genel Merkezi önünde kurduğu barikatlar aşıldı. Polis, otopark girişindeki zincirleri ve demir kapıları kırarak içeri girdi. Bina koridorlarına dolan yoğun gaz dumanı arasında yükselen sesler duyulurken olayların tam ortasında kalan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaşanan arbedeye ve içeriye atılan gaz kapsüllerine daha fazla dayanamadı. Ağladı.

Demir kapılar kırıldı, koridorlar gaz altında

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi beklenenden sert oldu. Demir kapıların zorlanarak açılmasıyla birlikte partililer ve polis karşı karşıya geldi. Göze çarpan en sert anlar ise bina içine gaz bombası atıldığı dakikalardı. Otopark girişinden başlayan arbede kısa sürede ana binaya sıçradı. Milletvekili Tanal, dumanların arasından hem polise hem de partisinin yönetim anlayışına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: "İçin rahatladı mı?"

Mahmut Tanal’ın döktüğü gözyaşları sadece biber gazının etkisiyle kalmadı.

Feryadının hedefinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Tanal, "Hani Kemal Bey halkın umuduydu? AKP’nin umudu oldu Kemal Bey" diyerek sert ifadeler kullandı. Tanal, "Bu yetti mi sana, için rahatladı mı?" sorularını sorarak Kılıçdaroğlu'na seslenerek "AKP ne zaman batığa düşse Kemal Bey kurtarıcı oluyor. Partinin mallarına saldırılıyor, 86 milyona yazık günah" diye konuştu.