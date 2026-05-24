Son Mühür- Adana’nın Saimbeyli ilçesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarsıcı bir gürültüye uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saatler 04:26’yı gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de yoğun şekilde hissedildi.

Saimbeyli'de uykuları bölen sarsıntı

Yerin yaklaşık 8.6 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, merkez üssü Saimbeyli’de kısa süreli paniğe neden oldu. Derinliğin az olması, depremin yüzeyde daha şiddetli hissedilmesine yol açtı.

Sarsıntı sadece saniyeler sürdü. Ancak etkisi büyük oldu.

Ege Denizi gün boyu sallanmıştı

Türkiye’nin deprem ajandası sadece Adana ile sınırlı değil. Son 24 saatlik verilere bakıldığında, Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem fırtınası yaşandığı görülmüştü. Dün öğleden sonra başlayan hareketlilik akşama kadar sürmüştü.

Datça açıklarında ilk olarak saat 16:34’te 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremi sırasıyla 17:40’ta 3.9 ve akşam saatlerinde 19:48’de gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki artçılar izledi. Deniz tabanında meydana gelen bu hareketlilik, ana karada can ve mal kaybına yol açmasa da sahil şeridinde tedirginliği artırmıştı.

