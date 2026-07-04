Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Beker, CHP çatısı altında siyasi bir mücadele vermenin ülkeye ve millete bir yarar sağlamayacağı kanaatine vardığını belirtti.

Parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Beker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini vurgulayan Beker, "Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim" diyerek seçmenlerine mesaj gönderdi.