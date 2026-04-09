Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bornova Belediyesi’nde “bankamatik memuru” iddialarıyla ilgili aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

SGK kaydı var, fiili çalışma yok

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüpheli A.A.’nın 22 Eylül 2025 tarihinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu, ancak yapılan incelemelerde fiilen görev yapmadığı tespit edildi.

SGK uzmanlık raporu belirleyici oldu

Dosyada yer alan SGK Uzmanlık Raporu, soruşturmanın seyrini belirleyen en önemli belge oldu. Raporda, ilgili personelin görev tanımı ile fiili durumu arasındaki uyumsuzluk açık şekilde ortaya kondu.

Ömer Eşki gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında sorumluluğu bulunduğu tespit edilen isimler şöyle sıralandı:

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki,

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A,

Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A

Söz konusu isimlerin, SGK raporunda yer alan tespitler doğrultusunda işlem gördüğü belirtildi.

İki ayrı suçlama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında:

Nitelikli dolandırıcılık,

Resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.