Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in spor kenti kimliğini her geçen gün güçlendiren Seferihisar Belediyesi, bu kez uluslararası arenadan gelen gurur verici bir haberle gündeme oturdu. Makedonya ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Taekwondo Teknik Poomsae Şampiyonası’na katılan Seferihisarlı sporcular, sergiledikleri üstün performansla organizasyona damga vurdu. Kariyerlerinde ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşayan genç yetenekler, disiplinli hazırlık süreçlerini ve yüksek motivasyonlarını sahaya yansıtarak büyük bir başarı hikayesine imza attı. Seferihisar’ı ve Türkiye’yi Balkanlar’da başarıyla temsil eden ekip, toplamda 5 madalya ile yurda dönerek ilçede büyük bir sevinç yarattı.

Ringde gümüş ve bronz gururu: Madalyalar Seferihisar’a geldi

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Seferihisar Belediyesi Taekwondo takımı, teknik poomsae kategorisinde 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada Belinay Saygılı, sergilediği tekniklerle bronz madalyayı boynuna takarken; Mina Gencer, Ada Alya Gür, Mustafa Özinan ve Zeynep Ataman kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcuların minder üzerindeki azmi ve kararlılığı tribünlerden büyük alkış alırken, elde edilen bu dereceler Seferihisar’ın amatör spor branşlarına yaptığı yatırımların uluslararası ölçekteki meyveleri olarak değerlendirildi.

Teknik ekibin özverisi ve kurumsal destek başarıyı getirdi

Bu önemli başarı grafiğinde, sporcuların bireysel performanslarının yanı sıra teknik kadronun titizlikle yürüttüğü antrenman programlarının etkisi büyük oldu. Seferihisar Belediyesi Taekwondo Antrenörü Sabah Vural, elde edilen madalyaların bir tesadüf olmadığını, planlı bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Takımın gelişim sürecinde desteğini esirgemeyen yerel yönetimin katkısına değinen Vural; sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e, belediye yöneticilerine ve Kültür Müdürü Volkan Gürkaş’a teşekkürlerini sundu. Vural, bu başarının kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek kolektif çalışmanın önemine dikkat çekti.

Yeni Rota Avusturya: Hedef çıtası yükseliyor

Makedonya’daki kürsü başarısının ardından dinlenmeye vakit ayırmayan Seferihisar ekibi, gözünü şimdiden bir sonraki uluslararası durağa dikti. Teknik heyet ve sporcular, kazanılan madalyaların rüzgarıyla yeni bir hazırlık evresine girdi. Antrenör Sabah Vural, takımdaki ivmeyi koruyarak bir sonraki hedeflerinin Avusturya’da düzenlenecek olan uluslararası şampiyona olduğunu duyurdu. Seferihisarlı sporcuların Avrupa sahnesinde daha fazla yer alması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtilirken, genç taekwondocuların hedefi Avusturya’dan altın madalyalarla dönerek başarılarını taçlandırmak.

