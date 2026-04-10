Bolu yerel yönetiminde sular durulmuyor. Şehir yönetiminin zirvesini sarsan hukuki süreçlere bugün sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, emniyet birimlerince yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun, daha önce kamuoyuna yansıyan idari incelemelerin devamı niteliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Belediye yönetiminde arka arkaya yaşanan gelişmeler

Bolu Belediyesi’nde gerçekleşen bu son gözaltılar, şehirdeki yönetim krizini daha da derinleştirdi. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özc da yürütülen bir soruşturma çerçevesinde adli makamlarca tutuklanmıştı. Başkanın tutuklanmasının ardından idari yapıda belirsizlikler sürerken, bugün Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir’in de ifade işlemleri için emniyete götürülmesi, operasyonun kapsamının genişlediği şeklinde yorumlandı.

