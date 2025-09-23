Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” rumuzlu sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir video üzerine harekete geçti. Paylaşılan içerikte halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler bulunduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 216/1’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararı çıktı

Soruşturma kapsamında, “Gülersen Kaybedersin” adlı programın sunucusu Boğaç Soydemir ile programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi. İki isim dün akşam saatlerinde emniyet güçlerince yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Soydemir ve Akgündüz, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Her iki isim de savcılığın talebiyle tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Tepki çeken diyalog

Soruşturmaya gerekçe olan bölümde Soydemir, konuğu Akgündüz’e “‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır’ diyen kişiye ne denir?” diye sordu. Akgündüz’ün “Ne denir?” yanıtı üzerine Soydemir, “Olsun, ben MILF seviyorum abi” ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti ve peygamber üzerinden yapılan şaka kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Başsavcılık açıklamasında, ilgili ifadelerin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte” olduğunun tespit edildiği belirtildi. Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesi uyarınca bu suçu işleyenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği hatırlatıldı.

Soydemir özür dilemişti

Gözaltı kararından önce Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu şaka nedeniyle özür dilemişti. İlgili bölümün yayından kaldırıldığını da açıklayan Soydemir, “O an basit bir kelime şakası sandım, ancak sonrasında hassasiyetin farkına vardım. Kırdığım herkesten özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.