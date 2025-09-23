Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından operasyon bu isimlerin dışına da uzar mı sorusu gündeme gelmişti.

''Ankara’nın güvenini rekor oyla kazanarak başkentte yeni bir belediyecilik anlayışı inşa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a yönelik algı operasyonları ve temelsiz iddialarla yürütülen yıldırma çabalarını kabul etmiyoruz.'' vurgusunda bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu,

''Şeffaflığı, adaleti ve insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla kentimize değer katan Mansur Başkan; çalışkanlığı, dürüstlüğü ve mütevazı duruşuyla Ankaralıların gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir.

Bizler de her koşulda Mansur Başkanımızın yanında olacak, halkımıza hizmet etme yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.'' mesajı verdi.

Adalet er geç tecelli edecektir...



Beşikçioğlu mesajında,

unutulmasın ki;

“Soyan soymayanı, döven dövülmeyeni,

Haram yiyenleri göğe çıkaranları,

Hepinizin hesabı sorulacak elbet,

Susar sanmayın millet, uyanır bir vakit.”

Halkın vicdanı, er ya da geç adaleti tecelli ettirecektir.'' hatırlatmasında bulundu