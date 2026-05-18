Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, özellikle uluslararası havayolu şirketlerindeki uçak içi sistemlerde Türkçe’nin dil seçeneği olarak yer almamasını eleştirerek, konuyla ilgili ‘addturkish’ isimli bir platform kurdklarını ve Türkçe’nin gücünü, varlığını hissetmek için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

“Türkçe sadece Türkiye’de konuşulan bir dil değildir”

Özellikle uluslararası kaynaklı havayolu şirketlerinde Türkçe haricinde pek çok dil seçeneğinin yer aldığını belirten İYİ Partili Burak Akburak, Türkçe’nin sadece Türkiye’de konuşulan bir dil olmadığını dünyada 250 milyondan fazla kişinin Türkçe konuştuğunun altını çizerek, “Türkçe sadece Türkiye’de konuşulan bir dil değildir.

Makedonya’da, Arnavutluk’ta, Bosna Hersek’te, İran’da, Türki Cumhuriyetlerde, Yunanistan’da ve Bulgaristan’da her yerde konuşulan bir dildir. Dünyada 250 milyondan fazla kişi Türkçe konuşuyor ve anlıyor. Az önce Azerbaycan Türk’ü olan bir vatandaşımızla karşılaştık o da uçak içi sistemde Türkçe göremediğinden bahsetti.” dedi.

“Türkçe’nin varlığını gittiğimiz her yerde hissetmek istiyoruz”

Ayrıca, konuyla ilgili ‘addturkish’ isimli bir platform kurduklarını ve Türkçe’nin gücüyle varlığı içn hep birlikte mücadele edeceklerini kaydeden İYİ Partili Akburak, bütün vatandaşları söz konusu platforma destek vermeye çağırarak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dilimizi ve kültürümüzü paylaştığımız herkes için bir adım attık ve ‘addturkish’ isimli bir platform kurduk. Gittiğimiz her yerde, bindiğimiz her uçakta dilimizin gücünü varlığını hissetmek istiyoruz. Birlikte başaracağız.”